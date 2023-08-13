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Сегодня, 14:39

Гафин о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Не могу подтвердить. Еще медосмотр и документы»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слова главного тренера бело-голубых Марцела Лички о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

В эфире «Матч ТВ» специалист заявил, что Захаряна уже можно считать игроком испанского клуба.

«Слова Лички о Захаряне? Не могу подтвердить. Еще медосмотр, закрывающие документы. Этого пока нет», — сказал Гафин.

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Марцел Личка
3
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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