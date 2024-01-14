Агент допустил уход Джорджевича из «Сочи» при достойном предложении

Агент нападающего Луки Джорджевича Игорь Глушевич ответил «СЭ» на вопрос о будущем 29-летнего нападающего в «Сочи».

«Лука договорился с клубом о том, что станет свободным игроком, если найдет клуб, который ему понравится», — сказал Глушевич «СЭ».

Джорджевич выступает за «Сочи» с сентября 2022 года. В сезоне-2023/24 черногорский форвард провел 14 матчей за сочинцев во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.