Гацкан заявил, что готов войти в тренерский штаб Карпина в «Ростове»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан заявил, что хотел бы поработать в тренерском штабе вместе с главным тренером ростовской команды Валерием Карпиным.

— Есть ли у вас амбиции возглавить клуб РПЛ?

— Пока что я тренер академии «Ростова». Я тренирую 2007-й год. Сначала нужно отучиться, затем получить нужную лицензию. После этого уже и посмотрим, — приводит «Спорт День за Днем» слова Гацкана.

— Приглашал ли вас в свой штаб Карпин?

— Нет, пока такого предложения не поступало.

— Если бы такое предложение пришло, вы бы согласились?

— Конечно же, я бы согласился.

По итогам 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.