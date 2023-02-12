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Гацкан заявил, что готов войти в тренерский штаб Карпина в «Ростове»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан заявил, что хотел бы поработать в тренерском штабе вместе с главным тренером ростовской команды Валерием Карпиным.

— Есть ли у вас амбиции возглавить клуб РПЛ?

— Пока что я тренер академии «Ростова». Я тренирую 2007-й год. Сначала нужно отучиться, затем получить нужную лицензию. После этого уже и посмотрим, — приводит «Спорт День за Днем» слова Гацкана.

— Приглашал ли вас в свой штаб Карпин?

— Нет, пока такого предложения не поступало.

— Если бы такое предложение пришло, вы бы согласились?

— Конечно же, я бы согласился.

По итогам 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gatskan-gotov-voyti-v-trenerskiy-shtab-karpina-v-rostove
Александр Гацкан
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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