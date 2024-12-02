Агент Сафонов — о Федорищеве: «Вызывают удивление его действия. Может, он хочет хайп поймать?»

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

«В Самарской области нет других проблем что ли кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Я часто приезжаю в Самару, и пока доеду до стадиона... Даже бутылку воды в машину не возьмешь, может так сильно встряхнуть... А то он там вызывает Пашу (Агент Павел Андреев. — Прим. «СЭ») куда-то приехать. Пусть он документы покажет, я думаю, что тот же Андреев ни одной бумаги не подписал. Он рассказывает, что кто-то кому-то напел. Я хотел бы бумаги посмотреть, ждем. В каждой профессии есть как подлецы, так и нормальные люди. Не хочу, чтобы обобщали», — сказал Сафонов «СЭ».

Он также отметил, что удивлен действиями Федорищева.

«Например, лично я плачу налоги, зарабатываю свои деньги. Именно зарабатываю, а не получаю. Я спокойно смотрю в глаза игрокам и везде. У меня вызывают удивление его действия. Может, он какой-то хайп хочет поймать. Видимо, его кто-то консультирует. Но не лучшие консультанты, наверное», — сказал Сафонов «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Ранее Федорищев сообщил, что планирует в понедельник подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы футбольных агентов.

Дарик Агаларов