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Источник: «Спартак» планирует подписать защитника «Локомотива» Ненахова

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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов входит в шорт-лист «Спартака» в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По данным источника, красно-белые планируют усилить позицию правого защитника футболистом с российским паспортом. Среди кандидатов на трансфер также фигурирует другой игрок железнодородников Александр Сильянов.

25-летний Ненахов перешел в «Локомотив» из «Ахмата» в 2021 году. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 17 матчах чемпионата России и в восьми встречах FONBET Кубка России, где не отметился результативными действиями.

Действующий контракт Ненахова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года.

Источник: Metaratings
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
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7
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 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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