"Фратрия" приветствует уход Глушакова из "Спартака"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" на своем сайте выступило с заявлением в связи с уходом из команды полузащитника Дениса Глушакова. Как отмечается, организация приветствует данное решение.

– "Фратрия" приветствует это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба, – отмечается в сообщении. – Отдельно мы хотим поблагодарить всех болельщиков "Спартака", кто поддерживал нас в нашей борьбе за #СпартакБезГлушакова и всяческими способами выражал свое отношение на трибуне! Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости!



Только вместе мы сможем и дальше делать "Спартак" лучше и бороться за свои идеалы! "Спартак" – навсегда!