Камоцци: «Fan ID существует в Италии уже давно, и стадионы почти всегда полны»

Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о Fan ID и рассказал, что хотел бы приехать на игру «красно-белых» весной.

«Fan ID существует в Италии уже давно, и стадионы почти всегда полны. Для того, чтобы посмотреть матчи, мне все равно придется предъявить личный документ, а билет именной. Я не делал паспорт болельщика в России, потому что после того, как мои отношения с клубом закончились, делать Fan ID нет смысла. Я бы хотел увидеть игру «Спартака» весной. Если клуб меня пригласит весной на матч, я с удовольствием приеду», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.