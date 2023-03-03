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Сегодня, 19:12

Кавазашвили уверен, что через два года молодые российские футболисты будут сильнее нынешних легионеров

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах роста молодых футболистов российских клубов в ближайшей перспективе.

«Посмотрите на то, что сейчас происходит в «Спартаке», например. Меня очень радует, что сейчас играют наши ребята, россияне. «Спартак» делает на них ставку. Мы тысячу лет требовали этого, чтобы отказаться от легионеров в российском футболе. То, что делает «Зенит», — окей, это их дело, у них вагон денег, могут себе позволить многое, в том числе и натурализовать Малкома и Клаудиньо. Они вправе это делать. Но я уверен, что года через два в России появятся такие ребята, которые будут сильнее нынешних легионеров. Наши клубы должны доверять своим ребятам», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-cherez-dva-goda-v-rossii-poyavyatsya-rebyata-kotory-e-budu-sil-nee-ny-neshnih-legionerov/
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«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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