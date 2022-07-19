Алексис Бека-Бека — о возможной игре за сборную России: «Мое сердце не находит отклик»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека ответил на вопрос о возможном выступление за сборную России.

— У тебя 0 матчей за основную сборную Франции. Если так все будет продолжаться, готов рассмотреть возможность выступать за сборную России?

— Я же не россиянин! Я люблю большое количество стран, но все зависит от предложений. Говоря о моей возможной игре за сборную России, мое сердце не находит отклик. Но мне нравится Россия, как и многие другие страны, — цитирует Бека-Бека «РБ Спорт».

21-летний игрок не был ни разу задействован за основную сборную Франции. На счету игрока 3 матча на Олимпийских играх, а также 2 матча на чемпионате Европы до 19 лет.