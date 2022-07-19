Денис Давыдов может дебютировать за «Химки» в матче с «Нижним Новгородом»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии нападающего Дениса Давыдова.
«Будем надеяться, что с «Нижним» он сыграет. Мы его ждали на поле еще в предыдущем матче, но не было возможности его выпустить, потому что была очень тяжелая игра. Думаю, в следующей встрече на какой-то промежуток времени он точно выйдет», — сказал Терюшков «СЭ».
Подмосковный клуб объявил о подписании Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре.
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|1
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|
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|
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14
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|
15
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|1
|0
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16
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Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
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|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
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Максим Глушенков
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Роман Акбашев
Факел
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Оренбург
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
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Ростов
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|1
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