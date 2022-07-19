Денис Давыдов может дебютировать за «Химки» в матче с «Нижним Новгородом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии нападающего Дениса Давыдова.

«Будем надеяться, что с «Нижним» он сыграет. Мы его ждали на поле еще в предыдущем матче, но не было возможности его выпустить, потому что была очень тяжелая игра. Думаю, в следующей встрече на какой-то промежуток времени он точно выйдет», — сказал Терюшков «СЭ».

Подмосковный клуб объявил о подписании Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре.