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Сегодня, 15:51

Денис Давыдов может дебютировать за «Химки» в матче с «Нижним Новгородом»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии нападающего Дениса Давыдова.

«Будем надеяться, что с «Нижним» он сыграет. Мы его ждали на поле еще в предыдущем матче, но не было возможности его выпустить, потому что была очень тяжелая игра. Думаю, в следующей встрече на какой-то промежуток времени он точно выйдет», — сказал Терюшков «СЭ».

Подмосковный клуб объявил о подписании Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре.

Денис Давыдов (футбол)
ФК Химки
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