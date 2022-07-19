Сын Александра Гацкана подписал контракт с «Ростовом»
Вадим Ливадов, Максим Радченко, Егор Грушин и Александр Гацкан-младший подписали контракты с ФК «Ростов», сообщает пресс-служба клуба.
Это первые профессиональные соглашения для молодых футболистов.
Все ребята — воспитанники клуба, выступают за команду «Ростов-2007».
Тренерами являются Алексей Усманов и Александр Гацкан-старший.
Источник: https://vk.com/fcrostov
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|1
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|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
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|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|0
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|
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|0
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|
9
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|0
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|1
|
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|0
|1
|0
|1-1
|1
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
12
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
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|0
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16
|Урал
|1
|0
|0
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|0
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|3.06
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Зенит – Факел
|- : -
|3.06
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
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ЦСКА – Ростов
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|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
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Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
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