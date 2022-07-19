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Сегодня, 16:03

Сын Александра Гацкана подписал контракт с «Ростовом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вадим Ливадов, Максим Радченко, Егор Грушин и Александр Гацкан-младший подписали контракты с ФК «Ростов», сообщает пресс-служба клуба.

Это первые профессиональные соглашения для молодых футболистов.

Все ребята — воспитанники клуба, выступают за команду «Ростов-2007».

Тренерами являются Алексей Усманов и Александр Гацкан-старший.

Источник: https://vk.com/fcrostov
Александр Гацкан
ФК Ростов
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