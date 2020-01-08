Форвард «Удинезе» Визеу может перейти в ЦСКА

ЦСКА может подписать бразильского нападающего «Удинезе» Фелипе Визеу, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tutto Udinese, футболист отправился на родину, чтобы обдумать предложение российского клуба. В прошлом году он выступал в Бразилии на правах аренды за местный клуб «Атлетику Паранаэнсе». Он мог подписать постоянный контракт клубом из Куритибы, но предложение московских армейцев заставило его задуматься.

22-летний форвард в прошлом году провел 60 матчей за «Атлетику Паранаэнсе» и забил 16 мячей при одной голевой передаче.