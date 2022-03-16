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Сегодня, 15:13

Форвард «Рубина» Лисакович получил дисквалификацию на два матча РПЛ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виталий Лисакович.
Фото ФК «Рубин»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации форварда «Рубина» Виталия Лисаковича.

«Мы рассмотрели удаление футболиста «Рубина» Виталия Лисаковича в матче с «Ростовом». Лисакович принял участие в заседании, объяснил свои действия в данном эпизоде. Мы посмотрели видеозапись, выслушали Лисаковича. Наказание — дисквалифицировать Лисаковича на два матча чемпионата России», — сказал Григорьянц.

14 марта 24-летний Лисакович получил прямую красную карточку в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:2). Белорусский футболист сзади попал шипами в область икроножной мышцы хавбека дончан Хорена Байрамяна.

В текущем сезоне Лисакович провел 4 матча за казанскую команду, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:2
Ростов
Голы
Полоз, 12 (0:1), Бегич, 75 (0:2), Кварацхелия, 77 (1:2)
Рубин
Дюпин Бегич Зотов (Кузнецов, 75) Тальби Бакаев (Онугха, 27) Ломовицкий Кварацхелия Зуев (Тесленко, 71) Мусаев Кучаев Лисакович
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Мельников, 82) Лангович (Калинин, 58, Мухин, 90+1) Щетинин (Голенков, 72) Полоз (Сухомлинов, 72) Соу (Комличенко, 58)
Предупреждения
Зуев 54’, Бегич 80’, Кварацхелия 90+7’  -  Мелехин 39’, Сильянов 57’, Голенков 76’
Удаления
Лисакович 18’, Фольмер 90+1’
Судьи
Мешков (Дмитров) Мурашов (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Опейкина (Челябинск)
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Артур Григорьянц
Виталий Лисакович
3
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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