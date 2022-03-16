Форвард «Рубина» Лисакович получил дисквалификацию на два матча РПЛ

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации форварда «Рубина» Виталия Лисаковича.

«Мы рассмотрели удаление футболиста «Рубина» Виталия Лисаковича в матче с «Ростовом». Лисакович принял участие в заседании, объяснил свои действия в данном эпизоде. Мы посмотрели видеозапись, выслушали Лисаковича. Наказание — дисквалифицировать Лисаковича на два матча чемпионата России», — сказал Григорьянц.

14 марта 24-летний Лисакович получил прямую красную карточку в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:2). Белорусский футболист сзади попал шипами в область икроножной мышцы хавбека дончан Хорена Байрамяна.

В текущем сезоне Лисакович провел 4 матча за казанскую команду, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.