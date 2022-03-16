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Григорьянц прокомментировал отмену штрафа Ваноли за опоздание на общение с прессой после матча с «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал отмену штрафа главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли за опоздание на общение с прессой после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Мы рассмотрели обращение футбольного клуба «Спартак» по прошлому заседанию. В рапорте делегата было указано, что Ваноли после матча с «Динамо» опоздал на 25 минут. Мы получили письмо от «Спартака» с просьбой рассмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Спартак» приложил письмо от основного вещателя, в котором было указано, что по вине сотрудника ООО «НСТ» в протоколе матча была зафиксирована ошибочная информация об опоздании главного тренера «Спартака» на послематчевое флеш-интервью. «Матч ТВ» обратились в Лигу с простой аннулировать штраф Ваноли. «Спартак» с такой же просьбой обратился в КДК.

В соответствии со статьей 64 дисциплинарного регламента и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами отменить решение КДК РФС № 39 в отношении главного тренера «Спартака» Ваноли в части штрафа, примененному в соответствии с ч. 1 ст. 11. Штраф был отменен", — сказал Григорьянц.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. 49-летний Ваноли возглавляет красно-белых с декабря 2021 года.

19 марта «Спартак» сыграет с «Нижним Новгородом» в 22-м туре РПЛ.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Паоло Ваноли
КДК
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 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
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 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
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 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
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 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
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 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
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