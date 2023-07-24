Орещук считает, что «Динамо» не имеет права продавать «Лацио» Захаряна за такие деньги
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о предложении «Лацио» по полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.
По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.
— Говорят, что за Захаряна заплатят 10 плюс 4 млн евро. Как считаете, это адекватная цена за него?
— Да, но все говорили, что Захарян на голову сильнее Шиманьского, и «Динамо» заработает на трансфере Арсена гораздо больше, но по факту получили те же самые деньги. Тогда в чем смысл? Разговор шел, что его не меньше, чем за 15 млн, будут продавать.
— У Захаряна отступные этим летом дошли до 25 млн евро.
— Тогда мне вообще непонятна логика «Динамо» в этой истории. Заканчивающийся контракт? Ну и что? А Шиманьский вообще бесплатный был, аренда на аренде, неизвестно, сколько бы еще они были, он вообще мог уйти бесплатно в ближайшие пару лет. Захаряна надо было дороже продавать. Если, например, за трансфер Шиманьского в «Фенербахче» полностью отвечал агент, то здесь за такие деньги Захаряна не имеют права продавать. Это маленькие деньги, — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».
В летнее трансферное окно «Динамо» продало польского полузащитника Себастиана Шиманьского в «Фенербахче».
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|Спартак
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|Ростов
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|Урал
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9
|Рубин
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|Оренбург
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12
|Ахмат
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13
|Факел
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14
|Динамо
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15
|Пари НН
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16
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|29.07
|15:00
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Кр. Советов – Динамо
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|29.07
|17:30
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Урал – Пари НН
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Ростов – Зенит
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Рубин – Оренбург
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Факел – Локомотив
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Краснодар – Сочи
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Ахмат – ЦСКА
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|31.07
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Спартак – Балтика
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
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Тимур Аюпов
Урал
|1
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Лукас Вера
Оренбург
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Хызыр Аппаев
Факел
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Зелимхан Бакаев
Зенит
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
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