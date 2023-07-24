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Орещук считает, что «Динамо» не имеет права продавать «Лацио» Захаряна за такие деньги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о предложении «Лацио» по полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.

— Говорят, что за Захаряна заплатят 10 плюс 4 млн евро. Как считаете, это адекватная цена за него?

— Да, но все говорили, что Захарян на голову сильнее Шиманьского, и «Динамо» заработает на трансфере Арсена гораздо больше, но по факту получили те же самые деньги. Тогда в чем смысл? Разговор шел, что его не меньше, чем за 15 млн, будут продавать.

— У Захаряна отступные этим летом дошли до 25 млн евро.

— Тогда мне вообще непонятна логика «Динамо» в этой истории. Заканчивающийся контракт? Ну и что? А Шиманьский вообще бесплатный был, аренда на аренде, неизвестно, сколько бы еще они были, он вообще мог уйти бесплатно в ближайшие пару лет. Захаряна надо было дороже продавать. Если, например, за трансфер Шиманьского в «Фенербахче» полностью отвечал агент, то здесь за такие деньги Захаряна не имеют права продавать. Это маленькие деньги, — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».

В летнее трансферное окно «Динамо» продало польского полузащитника Себастиана Шиманьского в «Фенербахче».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/roman-oreshchuk-dinamo-ne-imeet-prava-prodavat-zakharyana-za-takie-dengi-
Арсен Захарян
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Итальянский журналист считает, что Захаряну будет трудно в «Лацио»
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
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 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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Рубин – Оренбург
 - : -
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 - : -
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 - : -
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