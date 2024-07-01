FONBET и «Локомотив» завершили сотрудничество
Букмекерская компания FONBET и футбольный клуб «Локомотив» прекращают совместную деятельность, начатую в 2021 году.
За время партнерства был реализован ряд больших активаций, специальных проектов, тематических матчдэев и диджитал-активностей. Много внимания было уделено совместным благотворительным акциям. В 2023-м году FONBET расширил программу спонсорства, увеличил контракт с клубом и инвестировал в инфраструктуру «РЖД-Арены», установив двойные LED-борты на домашнем стадионе «Локомотива».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
|- : -
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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