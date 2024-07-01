FONBET и «Локомотив» завершили сотрудничество

Букмекерская компания FONBET и футбольный клуб «Локомотив» прекращают совместную деятельность, начатую в 2021 году.



За время партнерства был реализован ряд больших активаций, специальных проектов, тематических матчдэев и диджитал-активностей. Много внимания было уделено совместным благотворительным акциям. В 2023-м году FONBET расширил программу спонсорства, увеличил контракт с клубом и инвестировал в инфраструктуру «РЖД-Арены», установив двойные LED-борты на домашнем стадионе «Локомотива».