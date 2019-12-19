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Филипп — лучший игрок «Динамо» в декабре

15:35

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп назван лучшим игроком клуба в декабре, сообщает официальный сайт бело-голубых. За него проголосовали 67 процентов фанатов.

Второе место занял вратарь и капитан команды Антон Шунин (7 процентов), третье — защитник Иван Ордец (5 процентов).

Филипп в декабре провел два матча против «Локомотива» (2:1) и «Зенита» (0:3). В игре с железнодорожниками он оформил дубль.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14950

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