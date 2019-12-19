Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп назван лучшим игроком клуба в декабре, сообщает официальный сайт бело-голубых. За него проголосовали 67 процентов фанатов.

Второе место занял вратарь и капитан команды Антон Шунин (7 процентов), третье — защитник Иван Ордец (5 процентов).

Филипп в декабре провел два матча против «Локомотива» (2:1) и «Зенита» (0:3). В игре с железнодорожниками он оформил дубль.