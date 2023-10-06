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Сегодня, 11:15

Бессмертный назвал «Динамо» самым популярным клубом в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал самый популярный футбольный клуб в России.

— Болельщики «Спартака» считают, что это самый популярный клуб в России. Ты согласен с этим?

— Я не знаю, тут нужно думать. Болельщики «Динамо» думают, что мы самый популярный клуб.

— А ты как думаешь?

— Для меня — «Динамо».

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. В 11-м туре чемпионата России московская команда на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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  • World Sport

    Весьма сомнительно, учитывая отношение в обществе к милиции. Причём это отношение сформировали сами менты. Ну и с армией примерно та же аналогия. Ну не любят их в народе, что есть, то есть.

    06.10.2023

  • Gordon

    Знаю более, чем достаточно, болельщиков "Динамо". Все они отличные люди, но никто из них такой хреновины не думает )

    06.10.2023

  • Peper

    Бессмертный - тупое говно, потому что отрицает очевидные вещи.

    06.10.2023

  • 0,7 в одно рыло

    Динамо не самый популярный, хоть и популярнее Спартака.

    06.10.2023

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    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
    2
    		 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
    3
    		 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
    4
    		 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
    5
    		 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
    6
    		 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
    7
    		 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
    8
    		 Урал 10 4 3 3 10-12 15
    9
    		 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
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    		 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
    11
    		 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
    12
    		 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
    13
    		 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
    14
    		 Факел 10 2 2 6 7-14 8
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