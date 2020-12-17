ФИФА рассмотрит ситуацию с отказом Шкурина играть за сборную Белоруссии

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина прокомментировал информацию о том, что форвард исключен из состава сборной Белоруссии на 2021 год.

«АБФФ [Белорусская федерация футбола] выступила с обращением, чтобы дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрел отказ Ильи выступать за сборную и применил к нему санкции. Заседание пройдет 14 января. Прислали документ, что нужно дать объяснения, обозначить свою позицию. Илья им свою позицию отправил. Принимать участие будут три стороны: ЦСКА, федерация футбола Белоруссии и сам игрок», — приводит Sport24 слова Исаева.

Ранее стало известно, что Шкурин, отказавшийся приезжать из расположения красно-синих в молодежную сборную Белоруссии в сентябре, был исключен из списочного состава молодежной и основной национальных команд на 2021 год. В связи с этим форвард лишился возможности получить отсрочку от армии.

В сезоне-2020/21 Шкурин провел 9 матчей в составе ЦСКА, на его счету 3 гола. Форвард провел 6 встреч за молодежную сборную Белоруссии, забив 1 мяч. В последний раз 21-летний футболист приезжал в расположение национальной команды в ноябре 2019 года.