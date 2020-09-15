«Фейеноорд» арендовал Спаича без права выкупа

«Краснодар» достиг соглашения с «Фейеноордом» об аренде Уроша Спаича без права выкупа. Сербский центральный защитник проведет в клубе из Голландии ближайшие 10 месяцев, срок аренды истекает 30 июня 2021 года, сообщает сайт российской команды.

Урош Спаич стал игроком «Краснодара» в мае 2018 года. Он провел за черно-зеленых 65 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне он ни разу не выходил на поле в матчах РПЛ.