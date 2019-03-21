15:16 | Футбол — РПЛ

Фернанду вернулся в Тарасовку после лечения в Риме

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Полузащитник "Спартака" Фернанду приступил к тренировкам на базе красно-белых в Тарасовке, информирует официальный сайт московского клуба. 27-летний бразилец проходил курс лечения в Риме в связи с воспалением сухожилия. Сейчас он работает преимущественно с физиотерапевтом.

В текущем сезоне Фернанду провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка после 20 туров.

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https://spartak.com/news/2019-03-21-fernando_vernulsya_rabochiy_den_v_tarasovke/

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