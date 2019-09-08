Бывший полузащитник «Спартака» Фернанду объяснил ситуацию, в которой оказался его водитель. Робсон Оливейра был задержан в московском аэропорту при попытке провезти запрещенные в России препараты. Ему грозит длительный тюремный срок.

— Я сразу говорил, что это лекарства для моего тестя. Мы предоставили рецепт, все необходимые медицинские выписки. Не собираемся ничего скрывать, — цитирует Фернанду Globo Esporte.

К сожалению, нам не удалось вызволить Робсона из России. И сейчас мне не остается ничего другого, как обратиться за помощью к бразильским властям. Надеюсь, они смогут связаться с российской стороной и наладить контакт.

Фернанду — в центре скандала. В Бразилии пишут, что его водитель попал в российскую тюрьму