Федун выделил 3,3 миллиона рублей на создание эскизов панно храма в Тушине

Президент "Спартака" Леонид Федун выделил 3,3 миллиона рублей в качестве призового фонда для общероссийского конкурса на создание живописных эскизов мозаичных панно храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине, сообщает Москва 24.
1,5 миллиона составит премия за проект, который займет первое место. За второе и третье выплатят 1 миллион и 800 тысяч рублей соответственно.
– Мы надеемся, что, работая над эскизами, художники смогут проявить все свои творческие возможности и таланты, а храм получит свой уникальный облик и станет новым духовным центром и настоящим украшением Москвы, – цитирует Москва 24 Федуна.
Дополнительная информация
https://www.m24.ru/amp/news/gorod/13022019/65455?__twitter_impression=true
Загрузка...