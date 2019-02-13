Федун выделил 3,3 миллиона рублей на создание эскизов панно храма в Тушине

Президент "Спартака" Леонид Федун​ выделил 3,3 миллиона рублей в качестве призового фонда для общероссийского конкурса на создание живописных эскизов мозаичных панно храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине, сообщает Москва 24.

1,5 миллиона составит премия за проект, который займет первое место. За второе и третье выплатят 1 миллион и 800 тысяч рублей соответственно.



– Мы надеемся, что, работая над эскизами, художники смогут проявить все свои творческие возможности и таланты, а храм получит свой уникальный облик и станет новым духовным центром и настоящим украшением Москвы, – цитирует Москва 24 Федуна.