Федун рассказал, почему «Спартак» решил не штрафовать Понсе

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему клуб решил не штрафовать нападающего Эсекиэля Понсе. Аргентинец был дисквалифицирован на три матча за удаление в игре 4-го тура против «Динамо», когда опасно атаковал вратаря бело-голубых Антона Шунина.

— Понсе за грубый фол на Шунине получил трехматчевую дисквалификацию. Почему клуб решил не штрафовать аргентинца?

— Потому что это игровой момент: нападающий шел на мяч, и в этот момент Шунин выбежал навстречу. То есть один действовал, как форвард, другой — как вратарь. Понсе после извинился, Шунин эти извинения, как вы знаете, принял. Бывает — это футбол! Помните, как травили Веллитона, который на ровном месте столкнулся с Акинфеевым? И бразилец был таким же форвардом — который всегда идет вперед.

Для Понсе эта ситуация — большой урок. Человек не примет участия в нескольких важнейших матчах, уже пропустил дерби. Он парень молодой и умный, поэтому, надеюсь, он сделает выводы и станет играть более ответственно. (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь