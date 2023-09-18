Андрей Федун: «Не видел матчи сборной России. На что там смотреть?»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о товарищеских мачтах сборной России на сентябрьском сборе.

«Матчи сборной России не видел. Нет интереса? А на что там смотреть? Я обычный болельщик «Спартака»! Такой же как и вы!» — сказал Федун «СЭ».

В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Сборная России одержала 1 победу в последних 7 товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).