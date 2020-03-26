Федотова напрягают постоянные вопросы о Кокорине

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что его напрягают постоянные вопросы о нападающем Александре Кокорине. Специалист отметил, что вклад в успехи команды принадлежит всем футболистам команды. Кокорин был признан лучшим игроком месяца в «Сочи».

— Многие из коллектива заслуживают эту награду. Я бы даже сказал, что вся команда ее достойна благодаря своему отношению, — цитирует Федотова официальный сайт РПЛ. — Каждый игрок, начиная с вратаря, приложил максимум усилий для достижения того результата, который мы получили. Но если и говорить об Александре — он заслуженно получил награду: и забивал, и ассистировал. Я всегда отмечал, что Кокорин работал на команду, и в плане оборонительных действий все тоже было супер.

— Легко найти место на поле игроку, который пропустил два сбора, в то время как у тренера уже были какие-то мысли по возможному основному составу?

— Александр — универсальный игрок, понимает игру и на фланге, и в центре атаки. Надо отдать должное за то, что он приехал на сбор в отличном состоянии. Здесь все совпало. Он без раскачки вышел в контрольном матче с «Динамо» и понимал игру, как будто находился в команде длительное время. Нам ничего специально ломать не пришлось.

— Вас после каждого матча спрашивали о Кокорине. Когда постоянно задают вопрос об одном и том же игроке — это напрягает?

— Конечно. Мы всегда говорим, что каждый игрок, начиная со стартового состава и заканчивая запасом, внес грандиозный вклад и достоин упоминания в прессе. Результат — это командное достижение.