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Федотов ответил на вопрос о возможном приглашении в «Спартак»

21:49
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что не готов рассматривать предложения о приглашении в московский клуб.

— Пойду ли я в «Спартак», если пригласят? У меня есть работа, — сказал Федотов в эфире программы «8-16» телеканала «Матч Премьер». — Столько сил вложено в «Оренбург».

Сегодня, 29 сентября, руководство «Спартака» объявило об отставке Олега Кононова.

Спартак — Оренбург

Кононов отправлен в отставку. Онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен




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