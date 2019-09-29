Федотов ответил на вопрос о возможном приглашении в «Спартак»
21:49
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что не готов рассматривать предложения о приглашении в московский клуб.
— Пойду ли я в «Спартак», если пригласят? У меня есть работа, — сказал Федотов в эфире программы «8-16» телеканала «Матч Премьер». — Столько сил вложено в «Оренбург».
Сегодня, 29 сентября, руководство «Спартака» объявило об отставке Олега Кононова.
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