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Федор Смолов: «Выступления в Испании — незабываемый опыт»

14:21
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал об опыте выступления в чемпионате Испании. Вторую половину сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды.

— Это незабываемо, важный в жизни и в моей карьере опыт, — сказал на встрече с болельщиками «Локомотива» Смолов. — Неспроста ла лига считается одним из сильнейших чемпионатов в Европе. Если ты живешь в другой стране, адаптируешься, это делает тебя лучше, как игрока и как человека. (Иван Торопцев)

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