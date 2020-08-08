Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал об опыте выступления в чемпионате Испании. Вторую половину сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды.

— Это незабываемо, важный в жизни и в моей карьере опыт, — сказал на встрече с болельщиками «Локомотива» Смолов. — Неспроста ла лига считается одним из сильнейших чемпионатов в Европе. Если ты живешь в другой стране, адаптируешься, это делает тебя лучше, как игрока и как человека. (Иван Торопцев)