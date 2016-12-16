13:20 16 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Мечтаю выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"

0
0
0
20

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана". Итальянский клуб является любимым зарубежным клубом 26-летнего россиянина. Также Смолов отметил, что его любимым иностранным футболистом является Златан Ибрагимович.

– Любимая зарубежная команда "Милан", – цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. – Моя заветная мечта – выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"!

- Любимый зарубежный футболист?

- Златан Ибрагимович.

Дополнительная информация

http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=16&paper=on&num=49&script=sc3

0
0
0
20
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
Войти, чтобы оставить комментарий

Андрей Палыч 1979

Федя,в этой жизни не всегда мечты совпадают с возможностями.

17:09 16 декабря

Parasenok

Федя переиграл в приставку)))

16:43 16 декабря

Болела_23

фантазёр-ты меня называла!!! (с)

16:04 16 декабря

Проба положительна

Гендос с Федосом отжигают сегодня)

15:47 16 декабря

Sergei V

А в чём проблема? Включай комп, загружай Фифу и вперёд! Только так, Федя, только так... Какой комп? Мы с ним на 4 соньке играем в футбик!

15:35 16 декабря

foreverCSKAforever

А у Кокорины есть мечты выиграть что-нибудь?

15:32 16 декабря

zamzam85

Хороший выбор, не Реал Барса Бавария МанЮ и тд, а Милан у которого не лучшие времена

15:28 16 декабря

Гаттузо зол!

К сожалению это невозможно в ближайшие лет 10-ть точно, ибо Милан сейчас совсем не то и когда станет тем чем был неизвестно. Да в этом сезоне претендуют на ЛЧ место, но даже если и попадут, то с таким составом максимум- это выйти из группы. Но Федя болеет за правильный клуб. Молодец.

15:26 16 декабря

andreichf

ну что же, желания понятны. лигу чемпионов выиграть вряд ли получится ( по крайне мере с этим миланом) , а вот попасть в милан вполне реально.

15:17 16 декабря

Hummel

А в чём проблема? Включай комп, загружай Фифу и вперёд! Только так, Федя, только так...

14:51 16 декабря

ДОЗВОН ГУБЕР

Бедный, несчастный "Милан"........ Неужели они мечтают видеть у СЕБЯ ЭТУ неандертальскую небритую рожу?????

14:41 16 декабря

GalacticBoy

Он спит и видит как будет играть в Милане

14:39 16 декабря

vsadnikizlda

Федя не в курсе что Ван Бастен, Гуллит и Райкаард уже давно закончили карьеру....

14:34 16 декабря

футбол_2018

Смоловы,Дзагоевы , Кокошкины, ну а, что вам еще остается то????

14:34 16 декабря

199

Мечтать не вредно.

14:24 16 декабря

oledjan

а уж как Милан-то мечтает выиграть ЛЧ с Федькой в составе!

14:20 16 декабря

ziggy1976

"мечтайте, мечтайте. это бесплатно" (с)

14:14 16 декабря

Ботаникум

А я-то наивно предполагал, что Федюнька тащится от "Звенита" и "супер-пупер-легенды питерзон-футболлллля" по имени ГСО-с-микрофонтей!

13:45 16 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

кто там щас тренером в Милане? надо было спросить еще кто лучший тренер в мире. ответ очевиден).

13:40 16 декабря

su suum

Бинго! 2 из 2-х!

13:32 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ