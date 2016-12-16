Федор Смолов: "Мечтаю выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана". Итальянский клуб является любимым зарубежным клубом 26-летнего россиянина. Также Смолов отметил, что его любимым иностранным футболистом является Златан Ибрагимович.
– Любимая зарубежная команда "Милан", – цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. – Моя заветная мечта – выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"!
- Любимый зарубежный футболист?
- Златан Ибрагимович.
Дополнительная информация
http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=16&paper=on&num=49&script=sc3
Андрей Палыч 1979
Федя,в этой жизни не всегда мечты совпадают с возможностями.
17:09 16 декабря
Parasenok
Федя переиграл в приставку)))
16:43 16 декабря
Болела_23
фантазёр-ты меня называла!!! (с)
16:04 16 декабря
Проба положительна
Гендос с Федосом отжигают сегодня)
15:47 16 декабря
Sergei V
А в чём проблема? Включай комп, загружай Фифу и вперёд! Только так, Федя, только так... Какой комп? Мы с ним на 4 соньке играем в футбик!
15:35 16 декабря
foreverCSKAforever
А у Кокорины есть мечты выиграть что-нибудь?
15:32 16 декабря
zamzam85
Хороший выбор, не Реал Барса Бавария МанЮ и тд, а Милан у которого не лучшие времена
15:28 16 декабря
Гаттузо зол!
К сожалению это невозможно в ближайшие лет 10-ть точно, ибо Милан сейчас совсем не то и когда станет тем чем был неизвестно. Да в этом сезоне претендуют на ЛЧ место, но даже если и попадут, то с таким составом максимум- это выйти из группы. Но Федя болеет за правильный клуб. Молодец.
15:26 16 декабря
andreichf
ну что же, желания понятны. лигу чемпионов выиграть вряд ли получится ( по крайне мере с этим миланом) , а вот попасть в милан вполне реально.
15:17 16 декабря
Hummel
А в чём проблема? Включай комп, загружай Фифу и вперёд! Только так, Федя, только так...
14:51 16 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
Бедный, несчастный "Милан"........ Неужели они мечтают видеть у СЕБЯ ЭТУ неандертальскую небритую рожу?????
14:41 16 декабря
GalacticBoy
Он спит и видит как будет играть в Милане
14:39 16 декабря
vsadnikizlda
Федя не в курсе что Ван Бастен, Гуллит и Райкаард уже давно закончили карьеру....
14:34 16 декабря
футбол_2018
Смоловы,Дзагоевы , Кокошкины, ну а, что вам еще остается то????
14:34 16 декабря
199
Мечтать не вредно.
14:24 16 декабря
oledjan
а уж как Милан-то мечтает выиграть ЛЧ с Федькой в составе!
14:20 16 декабря
ziggy1976
"мечтайте, мечтайте. это бесплатно" (с)
14:14 16 декабря
Ботаникум
А я-то наивно предполагал, что Федюнька тащится от "Звенита" и "супер-пупер-легенды питерзон-футболлллля" по имени ГСО-с-микрофонтей!
13:45 16 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
кто там щас тренером в Милане? надо было спросить еще кто лучший тренер в мире. ответ очевиден).
13:40 16 декабря
su suum
Бинго! 2 из 2-х!
13:32 16 декабря