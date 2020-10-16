Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал информацию о том, что нападающий московского клуба Федор Смолов устроил специальный командный ужин, чтобы мотивировать других футболистов.

«Не знаю. Но если это правда, я счастлив, — рассказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Главное — это правильные отношения в команде.

Я знаю, что он устраивал один или два ужина. Может, три.

Может, я что-то сказал, что мотивировало его это сделать. Я не просил, чтобы он устраивал командный ужин. Может, он воспринял какие-то мои слова как руководство к действию. Я не говорил Смолову собирать команду на ужин.

У него есть характер. Может быть, он не такой боец, как Баринов. Но я уверен, что он не может забить на футбол. А мотивацию он мог потерять. Но этим я займусь. Да, я хочу продолжить работу с этим игроком".