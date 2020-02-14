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Фарфан, Ротенберг и Сулейманов работают с основой «Локомотива» на третьем сборе

16:57
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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«Локомотив» начал третий сбор в Испании. В Марбелью прилетели 28 футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков.

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев.

Полузащитники: Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Фарфан, Рыбчинский, М.Мухин, Тугарев, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Куликов.

Нападающие: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.

На третьем сборе «Локомотив» проведет два контрольных матча: 18 февраля с «Волеренгой», 22 февраля с «Чайкой».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21793

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