Фарфан, Ротенберг и Сулейманов работают с основой «Локомотива» на третьем сборе

«Локомотив» начал третий сбор в Испании. В Марбелью прилетели 28 футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков.

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев.

Полузащитники: Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Фарфан, Рыбчинский, М.Мухин, Тугарев, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Куликов.

Нападающие: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.

На третьем сборе «Локомотив» проведет два контрольных матча: 18 февраля с «Волеренгой», 22 февраля с «Чайкой».