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Фарфан приступил к беговой работе на поле

18:14
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Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан приступил к беговой работе на поле, информирует пресс-служба клуба.

— Джефф все ближе к возвращению. Сегодня он приступил к беговой работе на поле, — отмечается в сообщении.

Форвард получил травму прошлым летом в матче за сборную Перу и с тех пор проходил курс реабилитации.

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