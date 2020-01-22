Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан приступил к беговой работе на поле, информирует пресс-служба клуба.

— Джефф все ближе к возвращению. Сегодня он приступил к беговой работе на поле, — отмечается в сообщении.

Форвард получил травму прошлым летом в матче за сборную Перу и с тех пор проходил курс реабилитации.