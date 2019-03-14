16:05 | Футбол — РПЛ

Фанаты "Спартака" пригласили Карреру на матч с "Зенитом"

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Фанатская группировка "Спартака" Oldschool&Friends отправила приглашение бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере на матч 20-го тура чемпионата России против "Зенита". Итальянец на днях прилетел в Москву и также получил предложение посетить игру от руководства красно-белых.

Отправили приглашение Дону Массимо. Дон Массимо, Сообщество фанатов "Oldschool & Friends" приглашает Вас 17.03.2019 посетить сектор B 209 на стадионе "Открытие Арена". Отличную атмосферу гарантируем! Добро пожаловать! - говорится в сообщении группировки.

"Спартак" и "Зенит" сыграют на "Открытие Арене" 17 марта. Начало игры - 18.00 по московскому времени.

Фанаты "Спартака" ждут Карреру на матче с "Зенитом". И вспоминают фильм "СЭ"

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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