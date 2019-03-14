Фанаты "Спартака" пригласили Карреру на матч с "Зенитом"

Фанатская группировка "Спартака" Oldschool&Friends отправила приглашение бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере на матч 20-го тура чемпионата России против "Зенита". Итальянец на днях прилетел в Москву и также получил предложение посетить игру от руководства красно-белых.
Отправили приглашение Дону Массимо. Дон Массимо, Сообщество фанатов "Oldschool & Friends" приглашает Вас 17.03.2019 посетить сектор B 209 на стадионе "Открытие Арена". Отличную атмосферу гарантируем! Добро пожаловать! - говорится в сообщении группировки.
"Спартак" и "Зенит" сыграют на "Открытие Арене" 17 марта. Начало игры - 18.00 по московскому времени.
Отправили приглашение Дону Массимо и на @massimocarrera_official– OLDSCHOOL & FRIENDS (@rwoldschool) 14 марта 2019 г.
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Дон Массимо,
Сообщество фанатов "Oldschool & Friends" приглашает Вас 17.03.2019 посетить сектор B 209 на стадионе "Открытие Арена". Отличную атмосферу гарантируем!
Добро пожаловать! 🔴⚪️👏
#ForzaMassimoCarrera pic.twitter.com/2ckzRRphlO
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