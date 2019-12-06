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Фанаты «Ростова» поддержат акцию фанатов «Спартака». Так же поступят на матче «Арсенал» — «Локомотив»

18:19
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Фанаты «Арсенала» и «Локомотива» поддержат акцию, предложенную объединением болельщиков «Спартака» «Фратрия», и покинут стадион на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ в Туле, сообщает Telegram-канал «Мог дома сидеть».

Солидарность проявят фанаты «Ростова» — во время воскресной игры со «Спартаком» в Москве, а также организованные поклонники «Рубина», сообщает тот же источник.

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

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