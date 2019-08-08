Фанаты "Локомотива" вручили Антону Миранчуку "Стальной рельс"

7 августа, фанаты "Локомотива" вручили полузащитнику Антону Миранчуку ежегодную награду "Стальной рельс", которая вручается лучшим футболистам по итогам сезона в московской команде, сообщает официальный сайт железнодорожников.
В сезоне-2018/19 Миранчук провел 39 матчей за "Локомотив" и забил 16 голов.
"В этом году для меня лично приоритет – Лига чемпионов, хотел бы там выложиться, с уважением к Кубку России и чемпионату", – приводит слова Миранчука пресс-служба "Локомотива".
Объединение болельщиков United South выбрало лучшего игрока «Локомотива» в прошлом сезоне 💪— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 8, 2019
Приз «Стальной рельс» достался Антону Миранчуку!https://t.co/gOdUS4qAad pic.twitter.com/PoJCvmXLlI
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