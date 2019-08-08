17:29 | Футбол — РПЛ

Фанаты "Локомотива" вручили Антону Миранчуку "Стальной рельс"

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7 августа, фанаты "Локомотива" вручили полузащитнику Антону Миранчуку ежегодную награду "Стальной рельс", которая вручается лучшим футболистам по итогам сезона в московской команде, сообщает официальный сайт железнодорожников.

В сезоне-2018/19 Миранчук провел 39 матчей за "Локомотив" и забил 16 голов.

"В этом году для меня лично приоритет – Лига чемпионов, хотел бы там выложиться, с уважением к Кубку России и чемпионату", – приводит слова Миранчука пресс-служба "Локомотива".

 

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20595

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