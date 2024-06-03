Фанаты ЦСКА поблагодарили Федотова за время, проведенное в клубе

Фанаты ЦСКА обратились к Владимиру Федотову после его увольнения с поста главного тренера московского клуба. Об отставке 57-летнего специалиста было объявлено в понедельник, 3 июня.

«Владимир Валентинович, спасибо за все! За открытость и честность, небезразличность во многих вопросах, за те эмоции, что подарили нам, за те победы, что вызывали эти эмоции. За трофей в прошлом году! Мы говорим Вам спасибо!» — говорится в сообщении клуба болельщиков ЦСКА «Red-Blue World».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2023/24 московский клуб занял шестое место в чемпионате России.