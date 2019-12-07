Болельщики «Црвены Звезды» поддержали акцию протеста российских фанатов против действий правоохранительных органов. Во время матча 20-го тура чемпионата Сербии против «Спартака» (Суботица) фанаты белградской команды вывесили на трибуне баннер на русском языке «Фанат — не преступник!»

Болельщики ряда команд РПЛ провели акцию протеста в связи с массовыми задержаниями поклонников «Спартака» перед игрой с «Зенитом» (0:1). На 30-й и 40-й минуте фанаты покинули стадионы игр 19-го тура РПЛ.

Delije (Црвена Звезда) поддержали акцию русских фанатов pic.twitter.com/20590A0kSK — Ofnews (@okolofnews) December 7, 2019