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«Фанат — не преступник». Болельщики «Црвены Звезды» поддержали российскую акцию протеста

19:51

Болельщики «Црвены Звезды» поддержали акцию протеста российских фанатов против действий правоохранительных органов. Во время матча 20-го тура чемпионата Сербии против «Спартака» (Суботица) фанаты белградской команды вывесили на трибуне баннер на русском языке «Фанат — не преступник!»

Болельщики ряда команд РПЛ провели акцию протеста в связи с массовыми задержаниями поклонников «Спартака» перед игрой с «Зенитом» (0:1). На 30-й и 40-й минуте фанаты покинули стадионы игр 19-го тура РПЛ.

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