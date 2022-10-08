«Факел» — «Зенит»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча в Воронеже завершилась со счетом 1:1.

У «Факела» забил Георгий Гонгадзе, в составе «Зенита» отличился Малком.

«Зенит» набрал 30 очков и идет на первом месте в турнирной таблице. «Факел» с 10 очками располагается на 13-й строчке.