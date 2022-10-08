ЦСКА — «Динамо»: Смолов сравнял счет в первом тайме

Нападающий «Динамо» Федор Смолов отличился в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Он сравнял счет в конце первого тайма — 1:1.

После навеса с фланга защитник красно-синих Кирилл Набабкин неудачно попытался выбить мяч, который отлетел прямо на ногу Смолову.