ЦСКА — «Динамо»: Смолов сравнял счет в первом тайме
Нападающий «Динамо» Федор Смолов отличился в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Он сравнял счет в конце первого тайма — 1:1.
После навеса с фланга защитник красно-синих Кирилл Набабкин неудачно попытался выбить мяч, который отлетел прямо на ногу Смолову.
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|
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|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
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|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
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|13
|6
|3
|4
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|21
|
6
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|13
|6
|2
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|2
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|
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|
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|13
|6
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|
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|3
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|
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|13
|2
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|9
|
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
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|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
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|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
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Александр Соболев
Спартак
|5
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Филипе Силва Малком
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Дмитрий Баринов
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Илья Кутепов
Торпедо М
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Сочи
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|1
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