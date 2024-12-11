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Сегодня, 10:30

Макгиди рассказал, что скучает по «Спартаку»: «Смотрел, как Жано и Боккетти празднуют чемпионство, и завидовал»

Макгиди рассказал, что скучает по «Спартаку»
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» высказался об уходе из стана красно-белых в 2014 году.

— Возможно, но все, что ни делается, к лучшему. И карьера в «Спартаке» тоже могла сложиться успешнее. Задачей было выиграть чемпионат, но нам это не удалось. Я знал, что однажды буду играть в Англии. Хотя при Роберто Мартинесе в «Эвертоне» выходил на поле нечасто. Тогда у меня проскакивали мысли, что, возможно, надо было остаться в «Спартаке». Команда ведь потом выиграла чемпионат. Я смотрел на фото, где Сальваторе Боккетти и Жано Ананидзе празднуют чемпионство, и завидовал, — сказал Макгиди «СЭ».

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Также он играл за «Селтик», «Эвертон», «Шеффилд Уэнсдей», «Престон», «Сандерленд» и другие клубы. За сборную Ирландии Макгиди провел 92 матча и забил 5 голов. Последним клубом ирландца стал «Эйр Юнайтед». В октябре 2024 года Макгиди объявил о завершении карьеры футболиста.

Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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