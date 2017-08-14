Евсеев сравнял счет в матче "Арсенал" - "Урал"

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев забил второй гол своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 69-й минуте игры хавбек получил передачу в штрафной соперника, после чего переправил мяч в дальний нижний угол ворот Владимира Габулова. Отметим, что Евсеев вышел на поле за минуту до гола, заменив Максима Григорьева.
Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АрсеналУрал 2:2 69' Алексей Евсеев pic.twitter.com/WC1ytgyAvR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 августа 2017 г.