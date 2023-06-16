Европейские клубы интересуются хавбеком «Химок» Гбане

Полузащитником «Химок» Гбане интересуется несколько европейских клубов, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«К Гбане большой интерес на рынке. За последнее время с окружением игрока связывались два турецких клуба: «Касымпаша» и «Резеспор», а также «Лугано» и «Риека», — добавил источник «Чемпионата».

В минувшем сезоне Гбане провел 22 матча, не отметился голами и отдал одну результативную передачу.

Следующий сезон «Химки» проведет в Первой лиге.