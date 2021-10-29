«Сочи» в домашнем матче проиграл «Локомотиву» в молодежном первенстве
«Сочи» в домашнем матче проиграл «Локомотиву» (0:2) в молодежном первенстве чемпионата России.
На 69-й минуте игрока сочинцев Кирилла Чурсина удалили с поля.
М-Лига
14-й тур
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:2 (0:2)
Голы: Котельников, 18 (0:1). Ларин, 35 — с пенальти (0:2).
Удаление: Чурсин (Сочи — мол.), 69.
Судья: Целовальников (Астрахань).
29 октября. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (2-е поле).
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