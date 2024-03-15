Мележиков: «Джикия должен закончить карьеру в «Спартаке», а потом приносить ему пользу уже в качестве менеджера»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о капитане красно-белых Георгии Джикии.
— Как представляете дальнейшую судьбу Джикии?
— Не теряю надежды, что руководство и футболист найдут компромисс. В то же время надо понимать: те деньги, которые сегодня получает Джикия, завтра ему не предложат. Это касается и других игроков, включая Зобнина, у которого летом заканчивается контракт. Моложе-то они не становятся...
Но главное — рынок не может постоянно работать на повышение, особенно в нынешних условиях, когда мы отрезаны от еврокубков. Сейчас все наши клубы постепенно снижают футболистам зарплаты, вводят внутренний потолок, прописывают в соглашениях фиксированный курс евро к рублю либо переводят контракты в рубли. Говорят, даже «Зенит» к этому пришел.
— Где-то писали, что Джикия зарабатывает 2,3 миллиона евро в год.
— Без комментариев. В любом случае теперь будет меньше, по зарплате придется упасть. Георгий, как человек адекватный, наверняка все прекрасно понимает.
Он капитан «Спартака», очень много сделал для клуба, об этом тоже нельзя забывать. Если бы решение зависело от меня, я бы обязательно продлил с ним контракт. Конечно, с понижением, да и срок, чтобы вдолгую не загонять, был бы «1+1» или «2+1», а не «3+1», как, возможно, хотелось бы игроку.
На мой взгляд, Джикия должен закончить карьеру в «Спартаке», а потом приносить ему пользу уже в качестве менеджера. Как Аршавин в «Зените», например.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5