В «Спартаке» сообщили, что клуб и Джикия близки к продлению контракта
12:10
Новый глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» отметил, что клуб и капитан Георгий Джикия близки к подписанию нового контракта.
«Спартак» и Джикия находятся в финальной стадии согласования нового контракта. Как только обе стороны поставят подписи под документом, мы сразу же объявим об этом", — сказал Зеленов.
13 августа «СЭ» сообщил, что еще вчера защитник красно-белых поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан по схеме «3+1».
27-летний футболист выступает за московский клуб с января 2017 года, куда перешел из «Амкара».
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