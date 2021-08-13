Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» сообщили, что клуб и Джикия близки к продлению контракта

12:10
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Новый глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» отметил, что клуб и капитан Георгий Джикия близки к подписанию нового контракта.

«Спартак» и Джикия находятся в финальной стадии согласования нового контракта. Как только обе стороны поставят подписи под документом, мы сразу же объявим об этом", — сказал Зеленов.

13 августа «СЭ» сообщил, что еще вчера защитник красно-белых поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан по схеме «3+1».

27-летний футболист выступает за московский клуб с января 2017 года, куда перешел из «Амкара».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийское серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге. Что теперь грозит нашему спорту?
Черная неделя нашего футбола. «Сочи» тоже вылетел из еврокубков
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд