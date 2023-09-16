Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:35

Мележиков: «Бабич — спартаковский Рамос? Не строю аналогий!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о новичке команды Срджане Бабиче.

«Бабич — спартаковский Рамос? Не строю аналогий! Бабич мощный и надежный защитник, часто играет на половине поля соперника и в штрафной! Использует свои лучшие качества! Что сегодня и произошло! Думаю, у него за сезон может быть 3-4 гола!» — сказал Мележиков «СЭ».

В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» на 90+1-й минуте.

27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Срджан Бабич
1
Читайте также
Софья Акатьева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Камила Валиева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Советник Сальдо заявил о скором переходе ВСУ к тактике «выжженной земли»
ВС РФ обратили в бегство украинские штурмовые группы у Работино
В Доме правительства России временно ввели масочный режим
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Краснодара» Ивич оценил игру команды против «Ахмата»

«Балтика» — «Ростов»: гол гостей засчитан ошибочно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости