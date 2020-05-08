Евгений Ловчев: «Матерацци вел себя, как Карпин»

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев, ставший героем Разговора по пятницам, рассказал, как тренировал сборную мира.

— Как вы в 2015-м на юбилее Хорена Оганесяна оказались тренером сборной мира?

— Изначально ее должен был возглавлять Трапаттони. Но прилететь не смог, и меня попросили его заменить. Из звезд, которые съехались в Ереван, безумно понравился Гаттузо. Солиднейший человек! Просто топ! Стоичков раньше симпатии не вызывал, казался высокомерным. Но в Ереване после одного эпизода отношение к нему изменил.

— Что за эпизод?

— Армянская семья пригласила в гости. Обычный панельный дом, пятый этаж без лифта. Разумеется, наготовили кучу вкуснейших блюд, но не в них дело. Надо было видеть, с каким уважением отнесся Стоичков к этим людям. Вел себя безупречно. Я был потрясен. В первом тайме за сборную мира играл Дасаев, во втором — Черчесов. И вот момент — штрафной, Дима Кузнецов разбегается, бьет, а Стас, взмывая к перекладине, вытаскивает мяч из «девятки»!

— Годы над Станиславом Саламовичем не властны.

— Через несколько секунд еще на два добивания успел среагировать! Когда после матча зашел в раздевалку, вся сборная мира встретила Стаса аплодисментами.

— Был среди тех звезд персонаж со знаком минус?

— Матерацци долбанный...

— Что не так?

— Во-первых, вел себя, как Карпин. С прессой, со всеми! Во-вторых, играл очень грязно. В этом году на «Кубке легенд» тоже постоянно провоцировал ребят, хватал за разные места. Неприятный тип. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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