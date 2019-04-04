Евгений Гинер: "Мы не приравниваем трансферную политику к соревнованиям, кто больше денег потратит"

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о трансферной политике клуба на лето.

– Возобновление сотрудничества ЦСКА с "Hyundai" может отразиться на трансферной политике клуба летом?

– Нет. Никак. Мы не приравниваем трансферную политику к соревнованиям, кто больше денег потратит. Мы покупаем точечно тех, кто нам нужен. Вы, наверное, тоже обратили на это внимание, независимо от того, какая сумма денег у нас есть. Или нет вообще. Все равно будем покупать только тех игроков, которые необходимы и которые как мы видим, в ЦСКА могут вырасти и идти дальше. Но мы не работаем фабрикой: взяли, вырастили звезду и продали. Такого нет. Но и держать человека, который перерос чемпионат России, потому что он может помочь нам в Лиге чемпионов, мы не будем. Журналист или спортсмен должен расти, если у него есть такая возможность. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

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