Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) и отметил важность первого мяча в новом клубе.

«Я впервые за длительное время провел на поле все 90 минут. Хорошо, что так быстро удалось забить первый мяч в составе нового клуба. Конечно, были и раньше шансы отличиться, но воспользовался ими только сейчас, — сказал Гайч в интервью Radio Colonia. — Этот гол придаст мне уверенности в собственных силах. Тем более, футбол в России сильно отличается от аргентинского, здесь нет и минуты для отдыха».

21-летний аргентинец пополнил состав ЦСКА этим летом. В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Гайч провел 5 матчей.