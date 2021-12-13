Джикия заявил, что не станет просить за тренера перед руководством «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как относится к постоянным разговорам, что главный тренер Руй Витория будет уволен из клуба до конца календарного года.

— Анзор Кавазашвили говорил, что вы должны пойти к руководству и отстоять Руя Виторию. Как вы смотрите на такие призывы, что команда должна защитить тренера?

— Я прочитал это сегодня утром. Я с ним в хороших отношениях и завтра с удовольствием с ним созвонюсь и мы обсудим, что он считает, возьму у него совет.

— Вы сказали, что происходит в раздевалке — остается в раздевалке. Писали, что будет прощальный ужин. Какие планы у команды на сегодня-завтра?

— Никакого прощального ужина. Мы сейчас перекусим и поедем в Москву. Никаких планов. Завтра понятное дело все на чемоданах будут, у всех отпуск.

— Какие планы на отпуск?

— Пока никаких. С завтрашнего дня начну думать об отпуске.

— Я правильно понимаю, что для вас ходить и отстаивать тренера неприемлемо для действующего футболиста?

— Я считаю, что в любом случае моя главная задача будет на поле. Моя задача выходить на поле и играть в футбол, а что будет дальше и что будет в команде, мы обязательно сядем и решим.